Van’da 2018 yılında öümler azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre Van'da 2017 yılında 3 bin 328 olan ölüm sayısı 2018 yılında yüzde 1,4 azalışla 3 bin 283 oldu.

TÜİK Van Bölge Müdürü Özer Coşkun'un verdiği bilgilere göre;

Van'da ölümlerin bir önceki yıla oranla azaldığını söyledi. Çoşkun,

"Türkiye'de ölüm sayısı revize edilen 2017 yılında 426 bin 504 iken 2018 yılında yüzde 0,1 azalarak 426 bin 106 kişi oldu. Ölenlerin yüzde 54,6'sını erkekler, yüzde 45,4'ünü kadınlar oluşturdu" dedi.

"Van'da ölümler azaldı"

Çoşkun, "Van'da 2017 yılında 3 bin 328 olan ölüm sayısı 2018 yılında yüzde 1,4 azalışla 3 bin 283 oldu. Muş'ta 2017 yılında bin 465 olan ölüm sayısı, 2018 yılında yüzde 11,7 azalarak bin 294 oldu.Bitlis'te 2017 yılında bin 138 olan ölüm sayısı, 2018 yılında yüzde 0,2 azalarak bin 136 oldu. Hakkâri'de ise 2017 yılında ölüm sayısı 847 iken, 2018 yılında yüzde 5,8 azalarak 798 oldu".

"Van'da kaba ölüm hızı binde 2,9 oldu"

Çoşkun, "Bin kişi başına düşen ölüm sayısını ifade eden kaba ölüm hızı, 2017 yılında Türkiye'de binde 5,3 iken 2018 yılında binde 5,2 oldu. Diğer bir ifade ile 2018 yılında bin kişi başına 5,2 ölüm düştü. Kaba ölüm hızı, Van'da bir önceki yıl binde 3,0 iken 2018 yılında binde 2,9'a düştü. Muş'ta 2017 yılında binde 3,6 olan kaba ölüm hızı 2018 yılında binde 3,2 oldu. Bitlis'te 2017 yılında binde 3,3 olan bu oran 2018 yılında değişmedi. Hakkâri'de ise 2017 yılında binde 3,1 iken 2018 yılında binde 2,8'e düştü. Kaba ölüm hızı illere göre incelendiğinde ise, Van ili binde 2,9 değeri ile 77. sırada, Muş 75. sırada, Bitlis 72. sırada ve Hakkâri ili ise 79. sırada yer almaktadır".

"Bölgemiz illerinde bebek ölüm hızı düştü"

Çoşkun, "Bebek ölüm sayısı, Türkiye'de 2017 yılında 12 bin 118 iken 2018 yılında 11 bin 629 oldu. Bin canlı doğum başına düşen bebek ölüm sayısını ifade eden bebek ölüm hızı, Türkiye'de 2017 yılında binde 9,4 iken 2018 yılında binde 9,3 oldu. Diğer bir ifade ile 2018 yılında bin canlı doğum başına 9,3 bebek ölümü düştü. Van'da ise bebek ölüm hızı 2017 yılında binde 12,0 iken 2018 yılında binde 11,4'e geriledi. Muş'ta bebek ölüm hızı 2017 yılında binde 14,9 iken 2018 yılında binde 12,8'e düştü. Bitlis'te bebek ölüm hızı 2017 yılında binde 14,2 iken 2018 yılında 10,2'ye düştü. Hakkâri'de ise bebek ölüm hızı 2017 yılında binde 16,8 olan bu oran, 2018 yılında binde 13,3'e düştü. Bebek ölüm hızı illere göre büyükten küçüğe sıralandığında, Van ili 14'üncü, Muş ili 10'uncu, Bitlis ili 23'üncü ve Hakkâri ili ise 8'inci sırada yer aldı. Bu sonuçlara göre Bölgemiz illerinde bebek ölüm hızı Türkiye ortalamasının üzerindedir".

"Hakkâri beş yaş altı ölüm hızının en yüksek olduğu il oldu"

Çoşkun, "Doğumdan sonraki beş yıl içinde ölme olasılığını ifade eden beş yaş altı ölüm hızı, Türkiye'de 2018 yılında bir önceki yıla göre değişim göstermeyerek binde 11,4 oldu. Beş altı yaş ölüm hızı, Van'da 2017 yılında binde 14,7 iken 2018 yılında da aynı kaldı. Bu oran, aynı dönemler arasında Muş'ta binde 18,7'den 15,2'ye, Bitlis'te binde 15,8'den 12,4'e ve Hakkâri'de binde 22,3'ten 19,1'e düştü. Beş yaş altı ölüm hızı illere göre büyükten küçüğe sıralandığında, Hakkâri ili 1. sırada, Muş 8. sırada, Van 11. sırada ve Bitlis 25. sırada yer almaktadır".

Kaynak: İHA