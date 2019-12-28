Van’da 216 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 216 yerleşim yerinin yol açma çalışmaları devam ediyor.

Van'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray'da 63, Başkale'de 65, Çaldıran 5, Çatak'ta 32, Erciş 3, Gürpınar 31, ve Muradiye ilçesinde ise 17 olmak üzere toplam 216 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kaynak: İHA