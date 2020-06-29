Van'da 3 terörist etkisiz hale getirildi
İç güvenlik operasyonları kapsamında Van'ın Gürpınar ilçesi kırsalında terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Bölgede operasyon devam ediyor.
İçişleri Bakanlığı Van'ın Gürpınar ilçesi kırsalında, Jandarma Özel Harekat birliklerince düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada 3 terörist etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
BÖLGEDE OPERASYON DEVAM EDİYOR
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Van Gürpınar kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen operasyonda 3 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.
HABERE YORUM KAT