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Van'da 3 terörist etkisiz hale getirildi

İç güvenlik operasyonları kapsamında Van'ın Gürpınar ilçesi kırsalında terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Bölgede operasyon devam ediyor.

Van'da 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı  Van'ın Gürpınar ilçesi kırsalında, Jandarma Özel Harekat birliklerince düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada  3 terörist etkisiz hale getirildiğini duyurdu.   

BÖLGEDE OPERASYON DEVAM EDİYOR

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Van Gürpınar kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen operasyonda 3 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir." ifadelerine yer verildi. 

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Editör Ekibi


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