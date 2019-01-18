Van’da 310 bin 911 öğrenci karnelerini aldı

Van'da 310 bin 911 öğrenci ve 18 bin 654 öğretmen için yarıyıl tatili başladı.

Rekabet Kurumu İlk ve Ortaokulunda düzenlenen karne dağıtım törenine Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van Vali Yardımcısı Sinan Aslan, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Şükrullah Yavuzer, İl Milli Eğitim şube müdürleri, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı. Burada öğrencilere karneleriyle birlikte hediye dağıtan Vali Bilmez, öğrencilere nasihatlerde bulundu. Daha sonra öğretmenlerle bir araya gelen Vali Bilmez, çağdaş ülke olmanın ancak iyi bir eğitimle mümkün olabileceğini ifade ederek, "Memleketimizin kurtuluşu ve geleceği bu çocuklarımızdadır. Bu nedenle bu bölgede yaşanan olumsuzlukları ancak eğitimle bertaraf edebiliriz. Bu anlamda kız çocuklarının eğitimini daha çok önemsiyorum. Çünkü kızların eğitimi, toplumsal dönüşüme de vesile oluyor. Erkeklerin eğitimi, sadece kendisine oluyor. Toplumsal dönüşüme, aile içindeki ilişkilerin dönüşümüne çok sebep olmuyor, ama kızların eğitimi hem ailede hem çevrede ciddi anlamda bir dönüşüme de vesile olmaktadır. Onun için kızlarımızın eğitimi üzerinde ciddi anlamda durmamız lazım" dedi.

Van'ın okullaşma oranında iyi bir noktaya geldiğini dile getiren Vali Bilmez, lise ve üniversiteye giden özellikle kız çocuklarının sayısının daha da arttırılması gerektiğini söyledi. Bölgeye gelen öğretmenlerin zor şartlarda görev yaptıklarını belirten Bilmez, "Bu anlamda okul müdürlerimizin; gelen öğretmenlerimizin de ilgiye, desteğe ihtiyacının olduğunu unutmamaları gerekir. Çocukları motive etmemiz lazım, ama motive olmamış bir öğretmen, öğrencisini de motive edemez" ifadelerini kullandı.

İyi bir eğitimin ancak öğretmen, öğrenci ve veli ilişkisinden oluşabildiğine dikkat çeken Vali Bilmez, "Eğitim, artık öğretmen, öğrenci ve veli ayakları üzerine oturuyor, ama bu bölgede çoğunlukla velinin ilgisi umduğumuz düzeyde olmayabilir. Onun için öğretmenlerimizin bu bilinçle davranmaları lazım. Bu eksikliği gidermek öğretmenlerimize düşüyor. Bunun yanında veli okula çağrıldığında, "Acaba okulun yine bir ihtiyacı mı var?" düşüncesiyle gelmemelidir. Velinin, okula çağrıldığında gerçekten çocuğuyla ilgili bir bilgilendirmenin yapılacağına inanması lazım. İnşallah bunu geride bırakırız. Bu anlamda hepinize hayırlı tatiller diliyorum" diye konuştu.

Karnelerini alan öğrenci ve öğretmenler için 2. dönem 4 Şubat Pazartesi günü ders zilinin çalmasıyla başlayacak ve 14 Haziran'da sona erecek.

Kaynak: İHA