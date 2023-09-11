Van’da 324 bin öğrenci için ilk ders zili çaldı

Van'da yaz tatilinin sona ermesiyle birlikte 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk ders zili bugün çaldı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Van’da 324 bin öğrenci için ilk ders zili çaldı

Van'da yaz tatilinin sona ermesiyle birlikte 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk ders zili bugün çaldı.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Van'da da 3 aylık yaz tatilinin sona ermesiyle yeni eğitim öğretim dönemi başladı. İlk ders zilinin çalmasıyla birlikte öğrenciler okul sıralarına kavuştu. Geçtiğimiz hafta okul öncesi, ilkokul 1 ve 9'uncu sınıfa adım atan öğrenciler için ise uyum haftası geride kaldı. Bugün itibariyle tüm kademeler için ilk ders zili çalmış oldu. Van'da 324 bin öğrenci ve yaklaşık 18 bin 400 öğretmen, bin 579 okulda ders başı yaptı.

Yaz tatilinin ardından yeniden arkadaşlarına ve öğretmenlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden öğrenciler ise yaz tatilini eğlenerek ve oyunlar oynayarak geçirdiklerini kaydetti.

Öte yandan, 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili 10 Kasım'da başlayacak ve ilk karneler de 19 Ocak Cuma günü verilecek. İki haftalık yarıyıl tatilinin ardından 5 Şubat Pazartesi okullar yeniden açılacak. İkinci dönem yaklaşık 4 ay sürecek ve 5 Nisan'da bir haftalık ara tatil olacak. Okullar 14 Haziran'da kapanacak ve ülke genelinde milyonlarca öğrenci 3 aylık yaz tatiline girecek.

Van’da 324 bin öğrenci için ilk ders zili çaldı

Van’da 324 bin öğrenci için ilk ders zili çaldı

Van’da 324 bin öğrenci için ilk ders zili çaldı

Van’da 324 bin öğrenci için ilk ders zili çaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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