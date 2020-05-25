Van'da 42 kişinin hayatını kaybettiği çığın altında kalan araçlar gün yüzüne çıktı!
Van'ın Bahçesaray ilçesinde 42 kişinin hayatını kaybettiği 4 ve 5 şubat tarihlerinde meydana gelen çığ felaketinde, karın altında kalan çok sayıda araç, havaların ısınmasıyla birlikte karın erimesiyle ortaya çıktı.
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25 Mayıs 2020 Pazartesi 09:59
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