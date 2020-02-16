Van'da 4,7 büyüklüğünde deprem!

AFAD Başkanlığından yapılan açıklamada, İran’ın Khoy şehrinde 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi. Deprem, İran sınırındaki Van’ın Başkale ilçesinde de hissedildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göreyse Van’ın Başkale ilçesinin Kaşkol bölgesinde saat 21:02’de 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Bugün akşam saatlerinde Malatya’nın Battalgazi ilçesinde de 3,7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Depremin derinliğinin 11,94 km olduğu ifade edilmişti.