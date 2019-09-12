Van’da 5 ay içerisinde 26 kalp hastası çocuk, şifa buldu

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde faaliyet yürüten Kardiyoloji-Kalp Damar Cerrahisi (KVC) Bölümünde son 5 ay içerisinde yapılan kalp ameliyatlarıyla 26 çocuk şifa buldu.

İkinci sağlık hizmetleri bölgesinde yer alan SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, çevre illerle birlikte yaklaşık 3 milyon kişiye hizmet veriyor. Doğru tanı, tedavi ve takiple bölge halkına hizmet veren hastane, Ankara, İstanbul ve İzmir gibi metropol şehirlere hasta gidişini ciddi ölçüde azalttı. Çocuk kardiyoloji, çocuk kalp damar cerrahisi, yenidoğan yoğun bakım ünitesi, çocuk yoğun bakım ünitesi, kardiyovasküler cerrahi yoğun bakım ünitesi ve alanında uzman anestezi ekibiyle başarılara imza atılan bölümde, son 5 ay içinde 26 başarılı ameliyat gerçekleştirildi.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik, doğuştan kalp hastalıklarının her bin canlı doğumun 2 veya 3'ünde görülürken, bölgedeki akraba evlilikleri nedeniyle çocuk kalp rahatsızlıklarının daha da sık görüldüğünü belirtti. Çocuk kalp damar cerrahisinin özellikli bir ameliyat olduğunu ifade eden Başhekim Çelik, "Hastane olarak çocuk yaş ve yenidoğan gruplarında doğuştan kalp hastalıklarına yönelik cerrahi hizmetimiz başlamıştır. Hastanemiz çevre illerle birlikte yaklaşık 3 milyon vatandaşa hizmet sunuyor. Özellikle yenidoğan bebek gruplarında halk arasında "kalp deliği" olarak bilinen hastalıkların tanı, tedavi ve takipleri hastanemizde çok başarılı bir şekilde yapılmaktadır. Van ilinde bu ameliyatları yapan tek hastane bizleriz. Başarılı iki cerrah arkadaşımız çocuk kalp damarı ameliyatlarını burada yapmaktadır" dedi.

Yıllık olarak hastanede doğan 50 çocukta kalp rahatsızlığının görüldüğüne dikkat çeken Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bölgemizde akraba evliliklerinin fazla olması nedeniyle doğuştan kalp hastalıklarının beklenenden daha fazla olduğunu biliyoruz. 2018 TUİK verilerine göre Van'da 27 bin 195 canlı bebek dünyaya gelmiştir. Bu sayının yarısından fazlası hastanemizde doğmuştur. Hastanemizde yıllık olarak dünyaya gelen 50 bebekte kalp hastalığına rastlanıyor. Hastanemizde son 5 ay içerisinde 26 çocuk vakada bu ameliyat yapıldı. Bunlardan 7 tanesi yenidoğan yaş grubundaydı. Hatta bu bebeklerden biri, bir kilo 800 gramdı. Bu tür bebeklerin hem anestezi yönetimi hem ameliyatları hem de ameliyat sonrası takipleri iş gerektiren alanlardır. Hastanemizde de bu imkanlar mevcut olduğu için ameliyatlar başarılı bir şekilde yapıldı."

Kurulan ünitede hem yeni doğan hem de çocuk hastalarda kalp cerrahisi ameliyatlarını gerçekleştirdiklerini ifade eden Çocuk Kalp ve Damar Cerrahı Op. Dr. Şafak Alpat İse, özellikle çocukların ameliyat öncesi ve sonrasında takiplerinin büyük önem arz ettiğini söyledi. Op. Dr. Alpat, mevcut sağlık hizmetinin Van ve çevre illere vererek hastaların metropol şehirlere sevkinin önüne geçildiğini kaydetti. Çocuk Kalp ve Damar Cerrahı Op. Dr. Mehmet Aşam da bölgede daha önce yapılamayan yeni doğan ve çocuk kalp cerrahilerini Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaptıklarını dile getirdi.

Öte yandan SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde oluşturulan çocuk kalp ekibi, bölgede doğuştan kalp hastalığı olan çocukların her türlü ihtiyacını karşılayabilmek için uzman, yandal uzman doktor, hemşire, perfüzyonist ve teknisyen kadrosuyla hizmet vermeye devam ediyor.

Kaynak: İHA