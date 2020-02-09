Van’da 54 kilogram eroin ele geçirildi

Van'ın Gürpınar ilçesinde şüphe üzerine durdurulan kamyonette 54 kilogram eroin ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Gürpınar ilçesi Hakkari-Van karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine 30 plaka sayılı bir kamyonetin durdurulduğu belirtildi. Narkotik madde arama köpeği Rexo'nun katılımıyla yapılan detaylı aramada, aracın arka yolcu koltuğunun altına zulalanmış 106 paket halinde toplam 54 kilogram eroin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak gözaltına alınan araç sürücüsü S.Ç., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: İHA