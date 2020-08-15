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  3. Van'da 65 yaş ve üstünün düğün ve nişan törenlerine katılması yasaklandı!

Van'da 65 yaş ve üstünün düğün ve nişan törenlerine katılması yasaklandı!

Van'da Koronavirüs vakalarında yaşanan artışın ardından İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararlarla yeni kısıtlamalar getirildi. 65 yaş ve üstü vatandaşların düğün, nişan, sünnet ve mevlit gibi toplu etkinliklere katılmaları yasaklandı.

Van'da 65 yaş ve üstünün düğün ve nişan törenlerine katılması yasaklandı!

Van'da Covid-19 vakalarında artış yaşanması ile birlikte yeni düzenlemeler yapılarak kısıtlamalar getirildi.  İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararlarla 65 yaş ve üstü vatandaşların düğün, nişan, sünnet ve mevlit gibi toplu etkinliklere katılmaları yasaklandı.

Van'da 65 yaş ve üstünün düğün ve nişan törenlerine katılması yasaklandı!

Van Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, alınan kararlar gereği il genelinde 65 yaş ve üstü vatandaşların düğün, nişan, sünnet ve mevlit gibi toplu törenlere katılmasının yasaklandığını bildirdi. Açıklamada şöyle denildi:

"65 yaş ve üzeri olanların sabah saat 07.30- 10.00 ile akşam saat 16.30- 19.00 arası şehir içinde, mahalle ve ilçeler arası toplu taşıma yapan araçlara (belediye ve halk otobüsü, minibüs) binmesi yasaklanmıştır. Kısıtlamalara uymayanlar hakkında hem idari hem de adli işlem yapılacaktır. Ayrıca ilimiz genelinde yapılan muayenede Covid-19 testi pozitif olup, klinik bulgusu olmadığı için evde tedavisi devam eden hastaların ikametlerinin dışına çıkması yasaklanmıştır. Sağlık, kolluk ve denetim ekiplerince yapılan kontrollerde hastanın evden ayrıldığı veya ev içinde kendini izole etmediği tespit edilmesi halinde, ilgili kişi hakkında adli ve idarî işlem yapılacaktır. Risk devam ediyor. Hap birlikte kurallara sıkı sıkıya uyarak Covid-19’la mücadelede başarıya ulaşacağız. Maske-Sosyal mesafe-Hijyene dikkat edelim."

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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