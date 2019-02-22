Van’da 71 kilo 147 gram eroin ele geçirildi

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda 71 kilo 147 gram eroin ele geçirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde, Başkale ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi'nden Van il merkezine uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, şüpheli aracı yakın takibe aldı. Yapılan takip neticesinde şüpheli araç Albayrak - Başkale karayolu üzerinde durduruldu. Şüpheli araçta yapılan aramada 4 çuval içerisinde 140 paket halinde 71 kilo 147 gram eroin ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: İHA