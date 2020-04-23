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Van'da 8 yıldır aranan şüpheli tutuklandı

VAN (AA) - Van'da "Terör örgütüne üye olmak'' suçundan 8 yıldır aranan şüpheli tutuklandı.Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.Bu kapsamda, "Terör örgütüne...

Van'da 8 yıldır aranan şüpheli tutuklandı

VAN (AA) - Van'da "Terör örgütüne üye olmak'' suçundan 8 yıldır aranan şüpheli tutuklandı.

Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, "Terör örgütüne üye olmak'' suçundan 8 yıldır aranan şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.

İşlemlerin ardından mahkemeye çıkarılan şüpheli tutuklandı.

Kaynak: AA




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