Van'da 8 yıldır aranan şüpheli tutuklandı
VAN (AA) - Van'da "Terör örgütüne üye olmak'' suçundan 8 yıldır aranan şüpheli tutuklandı.Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.Bu kapsamda, "Terör örgütüne...
VAN (AA) - Van'da "Terör örgütüne üye olmak'' suçundan 8 yıldır aranan şüpheli tutuklandı.
Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda, "Terör örgütüne üye olmak'' suçundan 8 yıldır aranan şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.
İşlemlerin ardından mahkemeye çıkarılan şüpheli tutuklandı.
Kaynak: AA
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