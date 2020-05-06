Van'da 82 yaşındaki bir hasta Kovit-19'dan hayatını kaybetti

VAN (AA) - Van'da yeni tip koronavirüs (Kovit-19) salgınına yakalanan bir hastanın yaşamını yitirdiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte Kovit-19'a yakalanan 82 yaşındaki bir hasta hayatını kaybetti.

Böylece il genelinde salgından hayatını kaybedenlerin sayısı 7'e yükseldi.

Kaynak: AA