Van'da 82 yaşındaki bir hasta Kovit-19'dan hayatını kaybetti
VAN (AA) - Van'da yeni tip koronavirüs (Kovit-19) salgınına yakalanan bir hastanın yaşamını yitirdiği bildirildi.Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte Kovit-19'a yakalanan 82 yaşındaki bir hasta hayatını kaybetti. Böylece il genelinde salgından hayatını kaybedenlerin sayısı 7'e yükseldi.
VAN (AA) - Van'da yeni tip koronavirüs (Kovit-19) salgınına yakalanan bir hastanın yaşamını yitirdiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte Kovit-19'a yakalanan 82 yaşındaki bir hasta hayatını kaybetti.
Böylece il genelinde salgından hayatını kaybedenlerin sayısı 7'e yükseldi.
Kaynak: AA
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