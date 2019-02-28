Van'da araç bagajında uyuşturucu ele geçirildi

VAN'da bir aracın bagajında zulalanmış halde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kentte uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, bugün İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez İpekyolu ilçesi Bostaniçi Mahallesi'nde bir araçta arama yaptı. Narkotik köpeği ile yapılan aramada, aracın bagaj kısmında çuvallar içerisine zulalanmış 283 paket halinde 168 kilo eroin ve 1 paket 1 kilo 130 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bu arada, Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bu yıl 1 Ocak ile 28 Şubat 2019 tarihleri arasında ekiplerin gerçekleştirdiği 27 operasyonda 1 ton 25 kilo 34 gram eroinin ele geçirildiği, geçen yıl aynı tarihler arasında gerçekleştirilen 28 operasyonda ise bu miktarın 815 kilo 554 gram olduğu belirtildi.

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DHA