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Van'da arazide 17 kilo uyuşturucu ele geçirildi

VAN'ın Başkale ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda, araziye gizlenmiş 17 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Van'da arazide 17 kilo uyuşturucu ele geçirildi

VAN'ın Başkale ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda, araziye gizlenmiş 17 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürürken, Başkale ilçesine bağlı Bilgeç Mahallesi'de uyuşturucu olduğu ihbarı aldı. İhbar üzerine mahalleye operasyon düzenleyen ekipler, yapılan arama-tarama faaliyeti sırasında araziye gizlenmiş 17 kilogram metamfetamin ele geçirdi. Soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: DHA


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