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Van'da, bir çift koronavirüse yakalandı, 2 sokak karantinaya alındı(2)

Yalım Erez Mahallesi'nde koronavirüs vaka sayısı 6'ya yükselirken, karantinaya alınan sokak sayısı 2'den 5'e çıkarıldı.

Van'da, bir çift koronavirüse yakalandı, 2 sokak karantinaya alındı(2)

VAKA SAYISI 6'YA YÜKSELDİ

Yalım Erez Mahallesi'nde koronavirüs vaka sayısı 6'ya yükselirken, karantinaya alınan sokak sayısı 2'den 5'e çıkarıldı.

Bugün yapılan sağlık taramalarında 4 kişide koronavirüs teşhis edildi. Hastalar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. Sağlık ekiplerinin tarama çalışmalarının sürdüğü mahalleye giriş-çıkışa izin verilmiyor.

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Kaynak: DHA




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