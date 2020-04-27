Van'da, bir çift koronavirüse yakalandı, 2 sokak karantinaya alındı(2)
Yalım Erez Mahallesi'nde koronavirüs vaka sayısı 6'ya yükselirken, karantinaya alınan sokak sayısı 2'den 5'e çıkarıldı.
VAKA SAYISI 6'YA YÜKSELDİ
Yalım Erez Mahallesi'nde koronavirüs vaka sayısı 6'ya yükselirken, karantinaya alınan sokak sayısı 2'den 5'e çıkarıldı.
Bugün yapılan sağlık taramalarında 4 kişide koronavirüs teşhis edildi. Hastalar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. Sağlık ekiplerinin tarama çalışmalarının sürdüğü mahalleye giriş-çıkışa izin verilmiyor.
FOTOĞRAFLI
Kaynak: DHA
HABERE YORUM KAT