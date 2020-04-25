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Van'da bir mahalle karantina altına alındı

VAN'ın Gürpınar İlçesi'nin Günbaşı Mahallesi'nde 3 kişinin koronavirüs testlerinin pozitif çıkması üzerine mahalle karantinaya alındı.

Van'da bir mahalle karantina altına alındı

VAN'ın Gürpınar İlçesi'nin Günbaşı Mahallesi'nde 3 kişinin koronavirüs testlerinin pozitif çıkması üzerine mahalle karantinaya alındı.

Gürpınar İlçesi'nin Günbaşı Mahallesi'nde yaşayan 3 kişinin koronavirüs testleri pozitif çıktı. Bunun üzerine mahalle, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantina uygulanmaya başlandı. Günbaşı Mahallesi'ne giriş- çıkışlar yasaklanırken, sağlık ekiplerinin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Kaynak: DHA




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