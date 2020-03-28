Van'da bir mahalle ve 2 mezra daha karantinaya alındı

VAN'ın İran sınırındaki Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç Mahallesi ile Çatak ilçesine bağlı Çemik ve Tellikaya mezraları, koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı. 2 pozitif vakanın olduğu mahalle ve mezralara, araçların giriş ve çıkışlarına izin verilmiyor.

Van'ın İran sınırındaki Çaldıran ilçesine balı Hanköy Mahallesi'nin ardından Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç Mahallesi ile Çatak ilçesine bağlı Alacayer Mahallesi'nin Çemik ve Tellikaya mezrası, koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı. İstanbul'dan Van'ın İran sınırındaki Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç Mahallesi'ne gelen bir vatandaşın rahatsızlanması sonucu kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalede koronavirüs tespit edilmesi üzerine, mahalle karantinaya alındı. Dışarıdan gelen kişinin mahallede temas ettiği kişiler tek tek tespit edilerek ateşleri ölçülüp, sağlık taramasından geçiriliyor.

ÇATAK'TA İKİ MEZRA KARANTİNAYA ALINDI

Koronavirüs nedeniyle Çatak ilçesine bağlı Çemik ve Tellikaya mezraları da karantinaya alındı. Mezranın birinde yaşayan bir kadında koronavirüs tespit edilmesi üzerine, güvenlik güçleri mahallenin giriş çıkışlarını kapatarak karantinaya aldı. Mezrada kadının temas ettiği kişiler de tespit edilerek, sağlık taramasından geçirilmeye başlandı.

muhabirinin telefonla görüştüğü Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç ile Çatak ilçesinin Çemik e Tellikaya mezralarının tedbir amaçlı karantinaya alındığını söyledi.

Kaynak: DHA