Van’da bisikletliler sağlıklı yaşam için pedal çevirdi

Van İl Sağlık Müdürlüğü tarafından "Halk Sağlığı Haftası" etkinlikleri çerçevesinde sağlıklı yaşam için bisiklet turu düzenlendi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Van’da bisikletliler sağlıklı yaşam için pedal çevirdi

Van İl Sağlık Müdürlüğü tarafından "Halk Sağlığı Haftası" etkinlikleri çerçevesinde sağlıklı yaşam için bisiklet turu düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığınca "Halk Sağlığı Haftası" çerçevesinde Van Bisiklet Severler Kulübü ile Van Pedalşör Bisiklet Kulübü üyelerinin desteğiyle bir etkinlik düzenledi. "Bir Adım Bir Hayat" sloganıyla düzenlenen bisiklet turu etkinliği için çok sayıda bisikletli bir araya geldi. İpek Yolu Caddesi'nde başlayan bisiklet turu, tarihi Van Kalesinde sona erdi.

Etkinliğe ilişkin bilgi veren İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun, 3-9 Eylül tarihleri arasında Halk Sağlığı Haftası'na dikkat çekmek gayesiyle çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirtti. Ekiplerin bu hafta boyunca koruyucu sağlık hizmetleri konusunda vatandaşı bilgilendirdiğini ifade eden İl Müdürü Tosun, "Özelikle son yıllarda ülkemizde obezite rahatsızlığına dikkat çekmek için bilgilendirmeler yapılmaktadır. Bu çerçevede boy, kilo ve tansiyon ölçümleri yapılmaktadır. Bizler de bugün Van'daki bisiklet sürücüleriyle beraber harekete geçerek, bir bisiklet turu düzenledik. Bu etkinlikteki gayemiz ise farkındalık oluşturmaktır" dedi.

Halk Sağlığı Haftası etkinliklerine destek vermek gayesiyle programa katıldıklarını ifade eden bisikletliler ise Van'da kayıtlı 7 bin bisikletlinin de benzeri çalışmalara katılarak destek vermelerini istedi.

Bisiklet etkinliğine İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Tosun'un yanı sıra, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya ile çok sayıda bisikletli katıldı.

Van’da bisikletliler sağlıklı yaşam için pedal çevirdi

Van’da bisikletliler sağlıklı yaşam için pedal çevirdi

Van’da bisikletliler sağlıklı yaşam için pedal çevirdi

Van’da bisikletliler sağlıklı yaşam için pedal çevirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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