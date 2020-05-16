Van'da briket yüklü kamyonet yan yattı, sürücüsü yaralandı

VAN (AA) - Van'ın Erciş ilçesinde briket yüklü kamyonet kaza yaptı, sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Erciş-Van kara yolunda Zafer Akbaş yönetimindeki 65 DS 953 plakalı briketi yüklü kamyonet seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yan yattı.

Kazada sürücü Akbaş yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesini olay yerinde yaptıkları Akbaş'ı Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesine kaldırdı.

Trafiğe kapanan yol, çevreye dağılan briketlerin ekiplerce temizlemesinin ardından açıldı.

Kaynak: AA