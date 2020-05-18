Van'da cenaze evinde 12 kişi koronavirüse yakalandı!

Van’ın merkez Edremit ilçesinde ikamet eden Gülçek ailesinden bir kişinin kalp krizi sonucu vefat etmişti. Ailenin koronavirüs yüzünden taziye kurmamasına rağmen yakın akrabalar cenaze evinde bir araya gelerek sosyal mesafe kurallarına uymadı. Bunun sonucunda yapılan testlerde 12 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı