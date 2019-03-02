Van’da ‘Çocuk evliliklerine hayır’ kampanyasına STK’lardan destek

Van Yaşam, Kadın, Çevre, Kültür ve İşletme Kooperatifi (Yaka-Kop) tarafından başlatılan "Çocuk evliliklere hayır" kampanyasına sivil toplum kuruluşlarından destek sürüyor.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Yaka-Kop aktivisti Gülmay Gümüşhan, kadına yönelik şiddet, insan hakları, meslek edindirme eğitimleri, kız çocuklarının okullaşması, erken yaşta zorla evlilik ve çocuk gelinlerle ilgili çalışmalar yürüttüğünü söyledi. 2014 yılında "Çocuk evliliklerine hayır" kampanyası çerçevesinde gerek kurumlarla gerekse sivil toplum kuruluşlarıyla çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Gümüşhan, "İlk olarak yaptığımız anket çalışmalarında erken yaşta evliliklerin olduğunu fark edince, muhtar ve imamlarla uzun süre çalışma başlattık. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Halk Sağlığı ve Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortak çalışmalarımız oldu. Zaman içerisinde çalışırken esnafların çocuk evliliklere hizmet ettiğini fark ettik. Belki farkında değiller ama bir sektör haline getirmişler. Biri saçını yapıyor, biri gelinliğini dikiyor, biri altın satıyor, biri arabasını süslüyor, müzik grubu eğlendiriyor. Bizlerde ilk olarak kuaförlerle çalışmamıza başladık. 10 kuaförle başladığımız çalışma, Türkiye de çok ses getirdi. Daha sonra müzik gruplarıyla çalıştık. Onlarda düğünlerde "Evlendirmiyoruz eğlendirmiyoruz" diye pankart açarak destek verdiler. Yine zaman içerisinde Aşçılar ve Pastacılar Derneği bize destek olmak istediklerini söylediler. Son olarak da matbaa ve terzi esnafıyla çalışma yaptık. Burada da "Çocuk evliliklerde makas kesmez, iğne dikmez, dikiş tutmaz" sloganı adı altında afişlerimizi bastırdık ve bu çalışmamız da yoğun ilgi gördü" dedi.

Erken yaşta evliliğin sadece Doğu ve Güneydoğu'nun sorunu olmadığını vurgulayan Gümüşhan, "Bu Türkiye'nin sorunu. Bununla ilgili bu çalışmalarımızı Mardin örnek aldı ve ileri ki süreçte Mardin'e gidip orada çalışma yapacağız. Yine Nevşehir bu çalışmamızı istedi. Bizler şunu diyoruz. Türkiye genelinde hangi STK isterse oraya gidip yaptığımız çalışmamızı anlatmaya hazırız. Toplum olarak buna karşı durmamız lazım. Esnafıyla, muhtarıyla, imamıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla bunu biz durduracağız. Ben bu anlamda çalışmalarımıza destek veren tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

STK'ların çocuk evliliklerine karşı oldukları ifade edilerek Yaka-Kop'a desteklerinin sürecekleri aktarıldı.

Kaynak: İHA