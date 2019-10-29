Van’da Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Van'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96'ıncı yıldönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Dün valilik bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunumuyla başlayan kutlama etkinlikleri, cumhuriyetin ilan edildiği gün olan 29 Ekim'de ise valilik önünde devam etti. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, valilik makamında tebrikleri kabulünün ardından alana geçerek Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş ile birlikte askeri araç üzerinde Cumhuriyet Caddesi üzerinde toplanan vatandaşları selamladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından bir konuşma yapan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, cumhuriyetin ilanının şanlı tarihin önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Bugün Cumhuriyet Bayramı'nın 96. yıldönümünü kutlamanın sevinç ve heyecanını yaşadıklarını ifade eden Vali Bilmez, "Bu vesileyle aziz vatanımızın müdafaasında canını feda eden kahraman şehitlerimize Yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm gazilerimizi de minnet ve şükranla yad ediyorum. Türk milleti, 29 Ekim 1923'te tüm dünyaya bir kez daha hiç kimsenin iradesine pranga vuramayacağını göstermiştir" dedi.

"Cumhuriyet, 82 milyon milletimizin ortak eseridir"

Cumhuriyetin 82 milyon milletin ortak eseri olduğuna dikkat çeken Bilmez, "Türkiye Cumhuriyeti, 96 yılın ardından geldiğimiz noktada; Türkü, Kürdü, Arabı, Çerkezi, Lazı ve birçok etnik kökeniyle milli birlik ve beraberliğini Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi en iyi şekilde muhafaza etmiş, milli ve manevi değerlerine sımsıkı sarılmıştır. Cumhuriyet, 82 milyon milletimizin ortak eseridir. Büyük bir medeniyetin mirasçısı olan devletimiz, Cumhuriyetin ilanıyla birlikte her geçen gün hızla gelişip büyümüş ve özellikle son yıllarda kimsenin hayal dahi edemeyeceği dev projeleri hayata geçirmiştir. Devletimiz, milletinin de desteğini arkasına alarak ekonomisini sağlam temeller üzerine oturtmuş ve milli teknoloji ile donatılmış en güçlü orduya sahip ülkeler arasına girmiştir" diye konuştu.

Şiirlerin okunduğu, tekvando ve folklor gösterisinin sunulduğu tören, daha önce düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesi ile devam etti. Etkinlikler, resmi tören geçiyle sona erdi.

Törene Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, Tuşba Kaymakamı Meral Uçar Arpa, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda öğrenci ve velileri katıldı.

Kaynak: İHA