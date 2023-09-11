Van’da değişik suçlardan 21 kişi tutuklandı

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde hırsızlık suçu işleyen, 6136 sayılı Kanuna Muhalefet olayları ve aranan şahıs/şahısların yakalanmasına...

İhlas Haber Ajansı
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Van’da değişik suçlardan 21 kişi tutuklandı

Van'da değişik suçlardan aranması bulunan 21 kişi tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde hırsızlık suçu işleyen, 6136 sayılı Kanuna Muhalefet olayları ve aranan şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde; toplam 75 yıl hapis cezası bulunan 19 şahıs yakalanmış, 12 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. Hırsızlık suçu çerçevesinde 2 adet otomobil, 1 adet bisiklet, 1 adet cep telefonu ele geçirilmiştir. Hırsızlık suçlarına karışan 15 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmış, 9 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. 6136 ve 5729 Sayılı Kanuna Muhalefet suçlarından; 2 adet ruhsatsız silah, 1 adet pompalı tüfek, 10 adet av tüfeği fişeği, 58 adet fişek, 3 adet kurusıkı tabanca, 15 adet kurusıkı tabanca fişeği ele geçirilmiştir. Motosikletli Polis Timleri tarafından yapılan çalışmalarda; 2 aranan şahıs, 420 paket sigara, Devriye Ekipler Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda ise 6 aranan şahıs yakalanmıştır" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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