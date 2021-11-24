Van'da dehşet yaşandı! Kayınpeder, gelinini arazi tartışması esnasında gözünü kırpmadan öldürdü!

Korkunç olay, Van'ın Erciş ilçesinde yer alan Aşağıçökek Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 21 Kasım günü, gelin N.T. ve kayınpeder H.T. arasında arazi meselesi sebebiyle tartışma çıktı. Henüz içeriğinin detayları bilinmeyen kavgada, kayınpederin gözü dönerek, gelinine kurşunlar yağdırdı. Silahtan çıkan kurşunlar geline isabet edince, talihsiz kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

CİNAYETİ İŞLEYİP KAÇMIŞ

Gelininin canına mal davası sebebiyle kıyan kayınpeder, korkunç eylemi gerçekleştirir gerçekleştirmez olay yerinden kaçarak arkadaşının evine sığındı. Ayrıca, cinayeti işlediği silahı ise olay yerine yakın boş bir araziye gömdüğü belirlendi. Polis ve JASAT ekipleri kısa süre sonra H.T'yi bulup göz altına aldı.

Jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen H.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.