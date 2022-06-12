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Van'da deprem mi oldu 12 Haziran 2022 Pazar? Kaç büyüklüğünde, nerede?  Van neden sallandı?

Gelen son dakika bilgisine göre Van'da bir deprem meydana geldi. Peki Van'da deprem mi oldu 12 Haziran 2022 Pazar? Kaç büyüklüğünde, nerede?  Van neden sallandı?

Van'da deprem mi oldu 12 Haziran 2022 Pazar? Kaç büyüklüğünde, nerede?  Van neden sallandı?

Gelen son dakika bilgisine göre Van'ın Tuşba ilçesinde bir deprem meydana geldi. Peki  Van'da deprem mi oldu 12 Haziran 2022 Pazar? Kaç büyüklüğünde, nerede? Van neden sallandı?

VAN'DA DEPREM Mİ OLDU 12 NİSAN 2022 PAZAR? KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE, NEREDE? VAN NEDEN SALLANDI?

AFAD'ın verilerine göre Van'ın Tuşba ilçesinde saat 21.35'te, 18.89 km derinlikte 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

 

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Bölge Gündem Editör Ekibi
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