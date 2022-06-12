Van'da deprem mi oldu 12 Haziran 2022 Pazar? Kaç büyüklüğünde, nerede? Van neden sallandı? Gelen son dakika bilgisine göre Van'da bir deprem meydana geldi. Peki Van'da deprem mi oldu 12 Haziran 2022 Pazar? Kaç büyüklüğünde, nerede? Van neden sallandı?

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