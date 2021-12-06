Gece saatlerinde AFAD, Van'da 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Takvimler 6 Aralık 2021'i gösterdiğinde Vanlı vatandaşlar yeniden sarsıntıyla güne başladı. Peki, Van'da deprem mi oldu 6 Aralık Pazartesi? Van neden sallandı 6 Aralık Pazartesi? Haberimizde merak edilen tüm soruların yanıtlarına yer verdik.

VAN'DA DEPREM Mİ OLDU 6 ARALIK PAZARTESİ? VAN NEDEN SALLANDI 6 ARALIK PAZARTESİ?

Van'da meydana gelen 5.0 depremin ardından, bu sabah meydana gelen artçılar sebebiyle vatandaşlar paniğe kapıldı. Son dakika bilgilerine göre, bu sabah genellikle 3 büyüklüğünde artçı depremler meydana geldi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 6 Aralık 2021 Pazartesi günü meydana gelen depremler şu şekilde:

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