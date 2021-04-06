Van'da devrilen kamyon 2 kişiye mezar oldu Van'ın Başkale ilçesinde kamyonetin devrilmesi meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

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Van'ın Başkale ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 65 NT 708 plakalı kamyonet, ilçeye bağlı Erek köyü yakınlarında devrildi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. OLAY YERİNDE CAN VERDİLER Ekipler, kamyonette bulunan 2 kişinin kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan 4 kişi ise 112 Acil Servis ekiplerince Başkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. KAYNAK: Anadolu Ajansı vanbaşkalekamyonet kazası