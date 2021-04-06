Minik yüreklerin büyük projesi! Bileklik satıp gelirini ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırıyorlarBalıkçı esnafı sezondan hiç memnun olmadıklarını dile getirdiRizeli astronot sosyal medyada gündem olduAnne babalar dikkat! Çocuğunuzdaki bu belirtiler kemik iltihabının habercisi olabilirDijital para çılgınlığı sürüyor, Kripto paraların hacmi 2 trilyon doları geçtiHatalı park edilen araçlar trafik çilesini arttırıyorLemi isminin anlamı nedir, Lemi ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Şanlıurfa silah kaçakçılarına darbe! Uzun namlulu silahları ahırlara saklamışlarDünya Sağlık Günü nedir? Dünya Sağlık Günü 2021 ne zaman kutlanır?Şampiyonlar Ligin'de çeyrek final heyecanı: Porto- Chelsea karşı karşıya! Muhtemel ilk 11'ler...
İstanbul17 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Van'da devrilen kamyon 2 kişiye mezar oldu

Van'da devrilen kamyon 2 kişiye mezar oldu

Van'ın Başkale ilçesinde kamyonetin devrilmesi meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Van'da devrilen kamyon 2 kişiye mezar oldu

Van'ın Başkale ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 65 NT 708 plakalı kamyonet, ilçeye bağlı Erek köyü yakınlarında devrildi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE CAN VERDİLER

Ekipler, kamyonette bulunan 2 kişinin kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan 4 kişi ise 112 Acil Servis ekiplerince Başkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

KAYNAK: Anadolu Ajansıvan-001.jpgvan2.jpg

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT