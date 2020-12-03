Tarsus İdman Yurdu, Turgutluspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuAmed Sportif Faaliyetler 3 - 1 İnegölspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuHayati İnanç, Yunus'un Dilinden programıyla evlere konuk oldu!YÖK Başkanı Yekta Saraç'tan Dünya Engelliler Günü paylaşımıFenerbahçe Öznur Kablo - Arka Gdynia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?Mahmut Tuncer yaptığı paylaşımla sosyal medyayı salladı!Nevzat Ayaz kimdir, nereli, kaç yaşında? Nevzat Ayaz öldü mü?Emekli ve memur maaşları ocak ayında ne kadar zamlanacak?Bahçeşehir'de evli çift lüks villayı uyuşturucu imalathanesine çevirmiş!Son dakika haberi |Eski Bakan Nevzat Ayaz hayatını kaybetti
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Van'da düzenlenen terör operasyonunda 7 şahıs tutuklandı

Van'da düzenlenen terör operasyonunda 7 şahıs tutuklandı

Van merkezli olarak 6 ilde düzenlenen terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 22 kişiden 7'si tutuklandı.

Van'da düzenlenen terör operasyonunda 7 şahıs tutuklandı

Van İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütünün iş birlikçilerinin deşifresi ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasında faaliyet gösterdikleri değerlendirilen HDP Gençlik Meclisi üyelerine yönelik 27 Kasım'da Van merkezli 6 ilde operasyon düzenlendiği belirtilen açıklamada, 4'ü suça sürüklenen çocuk 22 şüphelinin gözaltına alındığı kaydedildi. Biri suça sürüklenen çocuk 4 şüphelinin emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldığı ifade edilen açıklamada, adliyeye götürülen zanlılardan 7'sinin tutuklandığı, 11'inin adli kontrol şartıyla salıverildiği bildirildi.

Damla Korkmaz
Haber Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

GÜNÜN EN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI

HABERE YORUM KAT