Van'da düzenlenen terör operasyonunda 7 şahıs tutuklandı

Van İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütünün iş birlikçilerinin deşifresi ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasında faaliyet gösterdikleri değerlendirilen HDP Gençlik Meclisi üyelerine yönelik 27 Kasım'da Van merkezli 6 ilde operasyon düzenlendiği belirtilen açıklamada, 4'ü suça sürüklenen çocuk 22 şüphelinin gözaltına alındığı kaydedildi. Biri suça sürüklenen çocuk 4 şüphelinin emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldığı ifade edilen açıklamada, adliyeye götürülen zanlılardan 7'sinin tutuklandığı, 11'inin adli kontrol şartıyla salıverildiği bildirildi.