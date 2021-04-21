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  3. Van’da düzenlenen torbacı operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Van’da düzenlenen torbacı operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Van'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Van’da düzenlenen torbacı operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube ekiplerince, 21 Nisan 2021 tarihinde uyuşturucu ticareti suçları ile mücadele kapsamında devam eden çalışmalar neticesinde, uyuşturucu alan bağımlılara uyuşturucu temin eden, torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "İl merkezinde icra edilen operasyonda 2 şüpheli yakalanmış olup, 1 şüphelinin yakalanması çalışmalarına devam edilmektedir. Yakalanan şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda; 2 adet tabanca, tüfek, hassas terazi ve yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirilmiştir. Adli soruşturmaya devam edilmektedir" denildi.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

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