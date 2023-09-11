Van’da eğitim öğretim dönemi start aldı

Van'da 2023-2024 eğitim öğretim dönemi, Vali Ozan Balcı'nın ilk ders zilini çalmasıyla başladı.

Edremit ilçesi Ferit Melen İlk ve Ortaokulundaki tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Halk oyunları gösterisi sonrası konuşan Vali Ozan Balcı, öğretmen ve öğrencilerin yeni eğitim öğretim dönemini kutladı. Eğitimin numaralı bir iş olduğunu vurgulayan Vali Ozan Balcı, "Bu güzel günde sizlerle beraber olmaktan büyük mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Eğitime, bilgiye, bilime, kültüre, sanata dost bir vali ve idareciyim. Öğretmen, öğrenci, eğitim demek, şehrin enerji kaynağı, coşkusu dinamizmi demektir. Okullar açıldığı zaman ben şehirde farklı bir enerjinin hakim olduğunu hissediyorum. Şehrin daha şenlendiğini, tabiri caizse şehrin düğün günü gibi bir şey. Bizim görevimiz de bu şenliği, bu düğün havasını zenginleştirmek, daha çok katkı sağlamak" dedi.

"Bütün imkanlarımızla eğitime destek veriyoruz"

Eğitime büyük katkı sağladıklarını belirten Vali Ozan Balcı, "Devletimizin bütün imkanlarını, eğitime, öğrencilerimize kullanmaktan çekinmiyoruz. Öğretmenlerimize yardımcı olmaktan büyük mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Bunu ziyadesiyle yapıyoruz. Yaklaşık iki milyona yakın kitabı ilimize kazandırdık. İlimiz okul kitapları açısından Türkiye'nin en zengin ili. 252 okul kütüphanesi kurduk, 50 tane daha kuracağız. Bunun dışında yaklaşık 50 okulumuza daha kütüphane yapacağız. 13 ilçemize bebek-çocuk kütüphanesi yapıyoruz. Yeni bir kütüphane, yeni bir kültür merkezi yapıyoruz. Yine çocuklarımız için 11 tane yüzme havuzu, 18 tane spor salonu yapıyoruz. Okulların bahçesine voleybol, basketbol sahaları çizdirdik. Van için çok önemli bir şey daha yapıyoruz. 111 tane bağımsız ana okulu yapılıyor. Bu çocukların eğitim öğretim hayatına bir artı eklemektir" ifadelerini kullandı.

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İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras ve bir öğrencinin konuşma yapmasının ardından Vali Ozan Balcı, öğrencilerle birlikte ilk ders zilini çaldı. Sınıfları dolaşan Vali Ozan Balcı, sırada çocuklarla fotoğraf çekip kitap dağıttı.

Programa Vali Yardımcısı Adem Balkanlıoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Edremit Kaymakamı Yücel Erdem, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, kurum amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)