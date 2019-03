Van’da esnaf buluşması

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İran'daki yasakların kaldırılmasını istediklerini belirterek, "Bu yasak listesindeki tercihli ticaret listemizdeki 63 kalem için görüşmeler halindeyiz" dedi.

Ticaret Bakanlığı tarafından DoubleTree by Hilton Hotel Van'da düzenlenen "Esnaf Buluşması'na Bakan Pekcan'ın yanı sıra Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, İrfan Kartal ve Abdulahat Arvas, AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe, oda başkanları, kurum amirleri ve esnaflar katıldı. Bakan Pekcan, bugün Kapıköy Gümrük Kapısı için bir araya geldiklerini belirterek, "Şehrimiz ve ülkemiz için hayırlı, bolluk ve bereket getirmesini temenni ediyorum. Bu arada hepinizin Nevruz Bayramı'nı da kutluyorum. 112 milyon dolarlık bir harcama yapıldı. Çok güzel bir kapı oldu. Kara hudut kapılarımızda yılda 2 milyon giriş yapılıyor. Bu da turist demektir. Bu kapının açılmasıyla esnafımızın işleri daha fazla canlanacak, daha fazla kazanç getirecektir. Aynı kapasitede İran tarafının da hazır olmasını temenni ediyorum. İran'daki yasakların kaldırılmasını bizde istiyoruz. Bu yasak listesindeki tercihli ticaret listemizdeki 63 kalem için görüşmeler halindeyiz. Razi kapısının tamamlanmasıyla ilgili çalışmaları yakından takip ediyoruz" dedi.

"Esnaf ve sanatkarlarımızın yayındayız"

Esnafa çok önem verdiklerini dile getiren Pekcan, "Göreve gelir gelmez "İstişare Kurulu" kurduk. Gelen talepleri değerlendiriyor, geri dönüş yapıyoruz. Bu çalışmamız devam edecek. Cumhurbaşkanımız her zaman esnafın yanında olmuştur. Bakanlık olarak aynı zamanda taşınmazlarda olduğu gibi taşınır malların teminat gösterilmesinin önünü açtık. Bundan sonraki çalışmalarımızda da esnaf ve sanatkarlarımızın yayındayız" ifadelerini kullandı.

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas ise, oda başkanlarının çeşitli sıkıntıları dile getirdiğini ifade ederek, "AK Parti döneminde sorunların nasıl çözüldüğünü de biliyoruz. Biz şehrimizi nasıl ayağa kaldırabiliriz? 31 Mart'ta acaba Van'ın esnaf ve sanatkarları da hazır mı? Bir daha terörle anılmama adına, Van'ın ilim ve irfan yuvası bir kent olması adına bir çaba gösterebilecek miyiz? Van kazanırsa esnafımız kazanacak" dedi.

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı İsa Berge de, ülkemizin ekonomik can damarı olan esnaf ve sanatkarın, milletimizin tamamına hizmet verdiğini söyledi. Berge, "İlimizin ticaretinde sosyal, ekonomik ve kültürel dengeyi sağlayan esnaf ve sanatkarlarımız, önemli sayıdaki istihdamı ile ekonomiye can katıyor. Ahi Evran kültüründen geliyoruz. Helal ve haklı kazancımızla manevi değerlerimize sahip çıkıyoruz. Yüzyıllardır süregelen ve dürüstlüğün simgesi olan Ahi Evran teşkilatının üyeleriyiz. Esnaf ve sanatkarımız her daim kendisine hizmet eden hükümetinin ve devletinin yanında olmuştur. Hükümetimiz de her dönemde esnaf ve sanatkârlara yönelik önemli hizmetlere imza atmıştır. Yeni düzenlemeler için hükümetimize teşekkür ediyoruz. Malumunuz Van; Türkiye'nin Ortadoğu'ya, Kafkaslara ve Ortaasya'ya açılan kapısıdır. Van Ekonomi Konseyi olarak bir hafta önce, Kapıköy sınır kapısında incelemelerde bulunduk. Günde 2 bin 500 kişinin giriş ve çıkış yaptığı, ayrıca bin tır geçiş kapasitesine sahip olan sınır kapımız, sınır ticareti yapan esnaf, sanatkar ve tüccarımıza umut kapısı olmuştur. Bu anlamda hükümetimize ve siz bakanımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

"İran'a uygulanan ambargo da fırsata çevrilmiş olacaktır"

İran ile ticaretin daha verimli olabilmesi için bazı uygulamalara ihtiyaç duyulduğunu dile getiren Berge, "Bunlar sınır kapısında bürokrasinin azaltılması, iki kapıda da danışmanlık hizmetlerinin verilmesi, sınır ticareti yapılan ürün yelpazesinin genişletilmesi ve İran ile karşılıklı olarak kotaların yükseltilmesi. Atılacak bu adımlar 280 kilometre sınırımızın olduğu İran vesilesiyle Van'daki işsizliğe en büyük çözüm olacaktır. Bölgeler arasındaki gelişmişlik farkının en aza indirilmesi adına 5 ya da 10 yıllığına vergi muafiyetinin veya vergi indiriminin getirilmesi başta Van olmak üzere bölge illerini de cazibe merkezleri haline getirecektir. Ayrıca Esendere, Gelincik ve Çilli sınır kapılarının da 24 saat hizmet vermesi, ekonomik canlanmayı da beraberinde getirecektir. Bakanım, İran'ın uyguladığı ithalat yasağının kaldırılması için lobi faaliyetleri yürütülmelidir. Dış ticaret kapsamında olan akaryakıt, halk tabiriyle mazot ticareti, sınır ticaretine konu edilen ürünler arasına alınmalıdır. Bu uygulamanın yapıldığı 1997-1999 yıllarında, ilimiz büyük bir ekonomik büyüme yaşamıştı. Böyle bir uygulamaya geçilmesi durumunda, Van ekonomik olarak yeniden canlanacaktır. Bu anlamda İran'a uygulanan ambargo da fırsata çevrilmiş olacaktır" ifadelerini kullandı.

"Farsça ve İngilizce kursları düzenledik, hedefimiz memnuniyet oranını yüzde 100'e çıkarmaktır"

Van'da 2018 yılında 37 milyon 486 bin dolar ihracat, 48 milyon 349 bin dolar ithalat gerçekleştiğini kaydeden Berge, "Van'ın 2018 yılında en çok ihracat yaptığı başlıca ülkeler sırasıyla; 25 milyon 244 bin dolar ile İran, 8 milyon 317 bin dolar ile Irak ve 1 milyon 142 bin dolar ile İtalya geliyor. Van'ın 2018 yılında en çok ithalat yaptığı başlıca ülkeler sırasıyla; 21 milyon 766 bin dolar ile İran, 8 milyon 832 bin dolar ile Yunanistan, 5 milyon 266 bin dolar ile Azerbaycan ve 4 milyon 721 bin dolar ile İspanya oldu. Bu rakamlar da gösteriyor ki İran, Van'ımız için büyük bir potansiyeldir. İranlı misafirlerimizin Van turizmine büyük bir katkı sağladığını biliyoruz. DAKA verilerine göre, 2017 yılında 421 bin 977 İranlı misafirimiz Van'a gelirken, bu rakam 2018'de ne yazık ki İran tarafından yurtdışına çıkış harcına uygulanan yüksek zamlar nedeniyle 232 bin 202'ye düşmüştür. Van'ı ziyaret eden İranlı misafirlerimizden elde edilen turizm geliri, 2018 yılında toplam 231 milyon 942 bin 605 TL olarak tahmin edilmiştir. İranlı misafirlerimizin yüzde 83'ünün, Van esnafına ve halkına karşı memnun olması bizleri sevindirmiştir. Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği olarak bu memnuniyeti arttırabilmek adına, valimizin katkılarıyla Farsça ve İngilizce kursları düzenledik. Hedefimiz memnuniyet oranını yüzde 100'e çıkarmaktır. İranlı misafirlerimizin memnun olmasını sağlayan esnaf ve sanatkarlarımıza ve tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum" dedi.

"Bakanım göreve başlar başlamaz esnaf ve sanatkarlarımızı çok önemsediniz, bizlere umut oldunuz" diyen Berge, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Odalarımız ve birliklerimiz esnaf ve sanatkarlara hizmet vermeye çalışıyor, ancak daha iyi hizmet sunabilmek ve sektörel bazda nitelikli işgücü ve kalifiye eleman yetiştirebilmek için yeni düzenlemelere ihtiyaç duyulmaktadır. Nace kodlarına getirilen düzenlemenin yanı sıra, birlik ve odalarımız ile ilgili yeni bir düzenlemenin yapılması önem arz etmektedir. Meslek komitelerinin yer aldığı ticaret odaları benzeri bir konseptin uygulanmasının daha verimli olacağını düşünüyoruz. Böylece güçlü birlikler olarak, önemli projelere imza atarak esnaf ve sanatkarımıza büyük hizmetler sunabilme imkanına kavuşmuş olacağız. Yani diyoruz ki; güçlü esnaf, güçlü Van ve güçlü Türkiye."

Bakan Pekcan, programın ardından Van'dan ayrıldı.

Kaynak: İHA