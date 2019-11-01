Van'da etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin 'gri liste'de olduğu açıklandı
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Van'da gerçekleştirilen "KIRAN- Şehit Güvenlik Korucusu Abdullah Baydu" operasyonunda, etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, "gri listede" 300 bin TL ödülle aranan "Karker" kod adlı Muhacir Duman olduğunu açıkladı.
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Van'da gerçekleştirilen "KIRAN- Şehit Güvenlik Korucusu Abdullah Baydu" operasyonunda, etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, "gri listede" 300 bin TL ödülle aranan "Karker" kod adlı Muhacir Duman olduğunu açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Van kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen, "KIRAN- Şehit Güvenlik Korucusu Abdullah Baydu" operasyonunda; etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, terörden arananlarda 300 bin TL ödülle "gri listede" yer alan "Karker" kod adlı Muhacir Duman olduğu tespit edilmiştir" denildi.
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Kaynak: DHA
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