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  3. Van’da feci kaza: 3’ü ağır 13 yaralı!

Van’da feci kaza: 3’ü ağır 13 yaralı!

Van'ın Edremit ilçesinde korkutan bir kaza meydana geldi. Gerçekleşen feci kazada yolcu minibüsünün kamyona çarpması sonucu 3'ü ağır 13 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Van’da feci kaza: 3’ü ağır 13 yaralı!

Van'dan Hakkâri’ye giden S.Ç. yönetimindeki 73 AAG 482 plakalı yolcu minibüsü, Van-Hakkâri kara yolu Kurubaş mevkisinde aynı yönden giden M.Y. yönetimindeki 01 FS 524 plakalı patates yüklü kamyona arkadan çarptı.

Van’da feci kaza: 3’ü ağır 13 yaralı!

3 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Kazada yaralanan minibüsteki 13 kişi, ihbar edilmesi üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezine kaldırıldı. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi. Jandarma ekipleri kaza sonrası kara yolunda önlem aldığı bilgisine ulaşıldı.

Van’da feci kaza: 3’ü ağır 13 yaralı!

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