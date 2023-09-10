Van’da feci kaza: Kadınlar bebek arabasıyla havaya savruldu

Van'ın İpekyolu ilçesinde kontrolden çıkan araç, o sırada kaldırımda yürüyen bebek arabalı kadınlara çarptı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Van’da feci kaza: Kadınlar bebek arabasıyla havaya savruldu

Van'ın İpekyolu ilçesinde kontrolden çıkan araç, o sırada kaldırımda yürüyen bebek arabalı kadınlara çarptı.

Edinilen bilgiye göre kaza, İskele Caddesi meydana geldi. Kaldırımda yürüyen iki kadına ve bebek arabasına, hafif ticari araç çarptı. Kadınlar ile bebek arabası çarpmanın etkisiyle havaya savruldu. Feci kazada yaralanan kadınlar ile bebek olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altında olan kadınlardan birinin ayağından ağır yaralandığı, diğer kadın ve bebeğin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Korku dolu anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

"Çocuğu hayatta tutan bebek arabasıydı"

Kazayı gören esnaf Metin Elaslan, içeride müşterisiyle ilgilenirken fren sesiyle dışarı çıktığını belirtti. Fren sesiyle çarpma anı arasında saniyeler olduğunu ifade eden Elaslan, "Polislerin burada olması iyi oldu. Ambulansın erken gelmesini sağladılar. İki kadın ve çocuk vardı. Çocuğu hayatta tutan ise bebek arabasıydı. Bebek arabası olmamış olsaydı, çocuk hayatta olmayabilirdi. Fren sesiyle dışarı çıktığımda çarpışmayı birebir gördüm. Çarpmayla birlikte kadın yaklaşık 10 metre uzaklaştı. Çok üzücü bir olaydı. Kadınlardan biri ayağından kötü şekilde yaralandı. Bebeğin ve hamile olduğunu öğrendiğimiz kadının durumu iyiymiş. Cinayet sadece silahla veya bıçakla olmuyor. Cinayet böyle insanların trafiğe çıkmasıyla da oluyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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