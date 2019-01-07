Van’da FETÖ’nün yeni yapılanmasına operasyon: 8 gözaltı

Van'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün yeni bir yapılanma içerisinde olduğunun tespit edilmesi üzerine düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında; FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Van'da yeni bir yapılanma içerisinde olduğu ve örgütsel faaliyetlerinin devam ettirilmesi amacıyla esnafların bir araya geldiklerinin tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, "5 Ocak 2019 günü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan eş zamanlı operasyonda; A.Y., N.S.Y., S.D., Z.D., M.D., B.S., C.G. ve M.K. isimli 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüpheli şahısların ikamet, iş yeri ve üst aramalarında; örgütün para akışına yönelik olarak kargo poşeti içerisinde 20 bin USD, 12 bin TL ve dijital materyaller içerisinde bulunan örgütsel dokümanlar ele geçirilmiştir. FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi şüpheli şahıslar, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceklerdir" denildi.

Kaynak: İHA