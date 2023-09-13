Van’da fuarlar çadırlardan uluslararası arenaya taşındı

Ajans Asya Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı ve İpekyolu Expo Fuarcılık Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Güler, 2009 yılında çadır ve halı sahalarda başlattıkları fuar serüveninin uluslararası arenalara taşındığını ifade ederek, "Bu herkesin emeği ile gerçekleşen bir durumdur. Hedeflerimize bir bir ulaşıyoruz" dedi.

Van'da ilk olarak çadır ve halı sahalarda fuarlar düzenleyerek yola çıktıklarını belirten Ajans Asya Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı ve İpekyolu Expo Fuarcılık Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Güler, Van'ın fuarcılık serüveninin 2000'li yıllara dayandığını söyledi. O zaman fuarların Van Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde çadırlarda başladığını hatırlatan Güler, "Şu an geldiğimiz noktada ise Türkiye'de belli sayıda fuar yapabilen ilk beşe giren iller arasındayız. Türkiye'de İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'dan sonra en çok fuar yapılan il Van'dır. Allah'a şükürler olsun artık fuarlarımız ulusal ve uluslararası arenada ses getirmeye başladı. Bu, herkesin emeğiyle gerçekleşti. Bu çerçevede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Fuarlara olan ilginin Van'ın stratejik konumuyla da ilgili olduğunun altını çizen Güler, "Bu, aynı zamanda Van'ın da ne kadar stratejik ve ne kadar önemli bir konumda olduğunun göstergesidir. Van, gerçekten hem Türkiye hem de Orta Doğu için çok önemli ve stratejik bir noktada. Bunu iyi değerlendirip Van'a daha iyi katkılar sunmak gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Fuarcılığın fedakarlık ve emek isteyen bir iş olduğunu vurgulayan Başkan Güler, "İşimizi severek yapıyoruz. Fuarcılık fedakarlık, çaba ve sabır isteyen bir meslek. Bir fuarı yaklaşık 4-5 yıl önce emekleyip sonra yürütebiliyorsunuz. İnsanların Van'dan memnun ayrılması için hem ticari olarak hem de Van'daki güzellikleri göstermek açısından yoğun çaba sarf ediyoruz" diye konuştu.

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Gelinen noktada hedeflerine bir bir ulaştıklarını ifade eden Güler, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İlk yola çıktığımızda çadırlarda ve halı sahalarda yılda bir fuar düzenleyerek başlıyorduk. Hedefimiz uluslararası sektörel fuarlar yapmak ve Van'da fuar kültürünü oturtmaktı. Allah'a şükür fuar kültürünü oturttuk. Şu an bölgenin yanı sıra Türkiye'deki herkes artık Van'daki fuarları biliyor. Bu açıdan fuar kültürünü oturtmak anlamında hedefimize ulaştık. Bizim en büyük hedeflerimizden biri de, Van'da uluslararası en az 3 ya da 4 fuar yapmaktı. Şu anda bizim 2 tane fuarımız uluslararası fuar statüsüne geçti. Biz bunun sayılarını arttırıp yurt dışından daha çok ziyaretçi, daha çok katılım getirecek fuarlar organize etmek istiyoruz. Bunun için de 2024 yılının başlarında bir tane daha uluslararası fuar ekleme hedefimiz var. Allah izin verirse 2025 yılına kadar bu hedeflerimize ulaşmış olacağız. Van'ın ve Türkiye'nin potansiyeli çok yüksek ama kademe kademe gitmek lazım. Biz ilk etapta düşündüklerimizi gerçekleştirdik. Fuar kültürünü oturttuk, sektörel fuarları başlattık. Bundan sonra uluslararası fuarlar yapma hedefimiz var. İnşallah önümüzdeki süreçte de bunları gerçekleştireceğiz."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)