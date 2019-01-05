Van’da “Gençlik Çalıştayı” zirvesi

VAN (İHA) – Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, "Hep gençleri bir kalıba koymaya ve dizayn vermeye çalıştık. Bundan dolayı bugüne kadar başarılı olamadık. Sizin hayallerinize ve umutlarınıza göre yönetim şeklimizi belirlememiz lazım" dedi.

Elite World Van Hotelde Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün sekretaryasını yürüttüğü, Van Valiliği, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ), Van Büyükşehir Belediyesi ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının (DAKA) desteklediği "Van Gençlik Çalıştayı"nda, gençlerin sorunları ve çözüm önerileri masaya yatırıldı. Çalıştaya Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Gençlik ve Spor Bakanlığı Müşaviri Ali Özdemir, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, AK Parti Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar ve Abdulahad Arvas, DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, kurum amirler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda genç katıldı.

Çalıştayda bir konuşma yapan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, gençlerin hayal ve umutlarına göre bir yönetim şeklinin belirlenmesi gerektiğini belirtti. Gençlerin bir sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerektiğini ifade eden Vali Bilmez, "Hep gençleri bir kalıba koymaya ve dizayn vermeye çalıştık. Bundan dolayı bugüne kadar başarılı olamadık. Bizim sizi dinlememiz lazım. Sizin hayallerinize ve umutlarınıza göre yönetim şeklimizi belirlememiz lazım. Devlet milletine şekil veren değil, milletin geçmişine göre şekillenen bir aygıttır. Bundan sonra gençlerimizi daha çok dinleyeceğiz ve sizin hayallerinize göre adımlar atacağız. Gençler olarak da sadece karanlıklara küfrederek bir şeyler yaptığımızı sanmayacağız. Biz okuyacağız, düşüneceğiz, sosyal sorumluluk bilinciyle hareket edeceğiz. Dünyada ve bölgemizde yaşananların niçin yaşandığını kendi aramızda tartışacağız" diye konuştu.

"Bölgemizde yaşanan oyunların farkında olalım"

Gençlerin bölgede yaşanan oyunların farkında olması gerektiğini dile getiren Bilmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

"80 öncesi bölgemizde ve ülkemizde yaşanan sağ-sol olayları neye mal olduğunu, bizi nereye götürdüğünü ne olur düşünelim. Arzularını şiddetle dile getirmek acizlerin işidir. Bunun için taleplerinizi her ortamda dile getirin. Şiddet içermeyen her talep makuldür. Biz ortak aklı bulmak zorundayız."

Çalıştayın Van gençliği için hayırlı olması temennisinde bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığı Müşaviri Ali Özdemir ise, "En büyük potansiyelimiz, sahip olduğumuz genç nüfusumuzdur. Allah'a hamd olsun genç ve dinamik bir nüfusa sahibiz. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın kuruluşu da gençliğe verilen önemi göstermektedir. Önceki yıllarda daha mütevazi yapılan gençlik çalışmaları, bakanlığımızın kurulmasından sonra daha çok gencimize ulaşacak şekilde, daha çok imkanla ve çok sayıda gencin katılımıyla, gençlerimize daha çok kıymet vermeye çalışıyoruz. Bu çalışmaları yürütürken de gençlerin talepleri doğrultusunda daha kaliteli programlar yapmaya çalışıyoruz. Bugünkü çalışmamız da bunun bir göstergesidir" dedi.

"Bugün gençlik bir buhran yaşıyor"

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas ise, çalıştaya katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür ederek, "Gençler geleceğimizin teminatıdır. Bugün gençlik bir buhran yaşıyor. Burada önemli olan gençleri dış etmenlerden nasıl korumaktır. Bu dış etkenler fikri ve zihni bulanıklardır. Sermayemiz olan gençleri bize düşman eden hareketler nelerdir, bunu araştırmak gerekmektedir. Yıkıcı ve tahrip edici, dinine, örfüne düşman olan dış tahrikli gençlerin tedavisi nedir acaba? Bölgemizin iki problemi var, biri cehalet, diğeri işsizliktir. İşsizliği yenebiliriz. Peki, cehaleti nasıl yeneceğiz? Eğer biz helal ve haramı bir gencimizin kalbine yerleştirmemişsek, biz bunun ailesine huzuru sokamayız. Peygamber sevgisini kalbine yetiştirmesek, komşusuna zarar verecek. Biz akademik başarının yanında, ahlaki başarıyı ihmal ettik" dedi.

"Gençlerimiz, bölgenin kalkınmasında önemli bir rol oynamaktadır"

Bölgenin kalkınması için genç nüfusun önemli bir potansiyeli barındırdığına işaret eden DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray da, "DAKA olarak bölgemizin kalkınmasına yönelik 2009 yılından bu yana Bitlis, Hakkari, Muş ve Van illerinde tarımdan turizme, eğitimden sanayi altyapısına kadar birçok alanda program, proje ve farklı destek mekanizmalarıyla çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Bölgemiz mevcut nüfus yapısıyla ülkemizin en genç nüfusuna sahiptir. Bu durum hepimize kuşkusuz bir takım sorumluluklar yüklemektedir. Türkiye'nin en geri kalmış bölgesine hizmet eden DAKA olarak gençlerimizin kapasitelerini artırmak ve böylece kalkınma entegrasyonunu sağlamak için önemli strateji belgelerinin gerekli planlamaları ve müdahalelerini yaptık" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA