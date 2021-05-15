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Van'da gezintiye çıkan bir kişi kayalıklardan düştü!

Van'da gezintiye çıkan Alican Dinler kayalıklardan düşerek yaralanmasının ardından ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

Van'da gezintiye çıkan bir kişi kayalıklardan düştü!

Yakınlarıyla 2 bin 300 rakımlı Erek Dağı'nda gezintiye çıkan Alican Dinler, dengesini kaybederek kayalıklardan düştü.

Yakınları, başından yaralanan Dinler için 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi. Yol olmadığı için ambulansla Dinler'in bulunduğu yere gidemeyen sağlık ekipleri, ambulans helikopter talebinde bulundu.

Hakkari'den kalkan ambulans helikopter, Kevenli Mahallesi'ne indi. AFAD ve sağlık ekipleri, yaya olarak Dinler'in bulunduğu yere ulaştı.

İlk müdahalenin ardından sedyeyle helikoptere taşınan yaralı, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

KAYNAK: ANADOLU AJANSI

Van'da gezintiye çıkan bir kişi kayalıklardan düştü!

Van'da gezintiye çıkan bir kişi kayalıklardan düştü!

Van'da gezintiye çıkan bir kişi kayalıklardan düştü!

Van'da gezintiye çıkan bir kişi kayalıklardan düştü!

Van'da gezintiye çıkan bir kişi kayalıklardan düştü!

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