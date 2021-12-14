Van Valiliği'nden flaş bir açıklama yapıldı. Bu açıklamanın ardından Van'da gösteri yürüyüşleri yasaklandı mı? | Gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları ne zamana kadar yasak? | Van Valiliği son dakika açıklaması 14 Aralık 2021 Salı başlıkları internette araştırılmaya başlandı. İşte Van Valiliği'nden yapılan yazılı açıklama ve ayrıntılar...

VAN'DA GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ YASAKLANDI MI?

Van Valiliği'nden yapılan açıklamada kentte yapılacak gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarının 15 gün yasaklandığı ifade edildi.

GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ VE AÇIK HAVA TOPLANTILARI NE ZAMANA KADAR YASAK?

Açıklamada, kentte 15 Aralık Çarşamba itibarıyla 29 Aralık Çarşamba son gün olmak üzere; 15 gün süre ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları 2911 Sayılı Kanunun ilgili hükümlerine istinaden yasaklandığı belirtildi.

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Van Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Anayasamızda ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylemler ile saldırı olaylarının önüne geçmek, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerini sağlamak, terör örgütlerinin planlarını bertaraf etmek ve bu bağlamda, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve genel sağlığın korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin devamının temini ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla Van ili coğrafi sınırları içerisinde 15/12/2021 tarihinden geçerli 29/12/2021 tarihi de dahil olmak üzere 15 gün süre ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları 2911 Sayılı Kanunun ilgili hükümlerine istinaden yasaklanmıştır. İlimizde düzenlenecek olan basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılması, çadır ve stant kurulması/açılması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılması, 5442 sayılı İl idaresi Kanununun 11. Maddesinin (a) ve (c) fıkra hükümleri gereğince belirtilen tarihler arasında mülki idare amirinin iznine bağlanmıştır”