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  3. Van'da hastane önünde husumetlisini vurmak isteyen saldırganı başhekim engelledi!

Van'da hastane önünde husumetlisini vurmak isteyen saldırganı başhekim engelledi!

Van'da hastane önünde karşılaşan husumetli iki kişiden biri silahına davranarak genç adamı öldürmek istedi. Çığlık seslerine koşan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi Başhekimi Ümit Haluk İliklerden şahsı ikna ederek silahı elinden almayı başardı. O anlar ise hastanenin güvenlik kamerasına anbean ansıdı.

Van'da hastane önünde husumetlisini vurmak isteyen saldırganı başhekim engelledi!

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi önünde karşılaşan husumetli 2 kişi arasında sözlü atışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine şahıslardan biri husumetlisine silah doğrulttu.

Herkesin içinde belinden silahını çıkaran şahıs husumetli olduğu kişiyi vuracakken olaya YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Başhekimi Ümit Haluk İliklerden müdahil oldu. Araya giren başhekim öfkeli şahsı dakikalarca dil döktükten sonra ikna etti. Ardından elindeki silahı alarak hastane polisine teslim etti.

Van'da hastane önünde husumetlisini vurmak isteyen saldırganı başhekim engelledi!

Hastanenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde silahlı saldırganın öldürmek istediği kişiye, babası olduğu öğrenilen yaşlı bir adamın kendini siper ettiği de görüldü. 

Van'da hastane önünde husumetlisini vurmak isteyen saldırganı başhekim engelledi!

''BÖLGE İNSANIMIZIN BEYAZ ÖNLÜĞE OLAN SAYGISINA SIĞINDIM''

Olayın ardından konuşan Başhekim İliklerden, "Hastanemiz giriş kapısında yaşanan, ülkemizin hala kanayan yarası olan kan davalarından bir tanesinin cereyan ettiği bu talihsiz olayda, insan sağlığına yöneltilmiş bir tehdide karşı hekimlik içgüdüsüyle ve bölge insanımızın beyaz önlüğe olan saygısına sığınarak olaya müdahil oldum ve nihayet vatandaş silahını bana teslim etti. Can kaybı olmadan atlatılan olaya emniyet güçlerimiz müdahil olarak gerekli adli kovuşturma başlatılmıştır" ifadelerini kullandı. 

Van'da hastane önünde husumetlisini vurmak isteyen saldırganı başhekim engelledi!

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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