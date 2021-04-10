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Van'da hava durumu alarmı! Meteorolojiden çığ ve rüzgar uyarısı geldi

Van'da soğuk hava etkisini hissettiriyor. Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge illeri için çığ ve rüzgar uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada vatandaşlardan dikkatli olmaları istendi.

Van'da hava durumu alarmı! Meteorolojiden çığ ve rüzgar uyarısı geldi

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Van'da bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi tahmin edileceği belirtildi.

Açıklamada, "Bölge genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin edilmektedir. Rüzgârın; genellikle güneyli ve doğulu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli ve kısa süreli fırtına (60-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Van Gölü'nde Hava Durumu: Parçalı çok bulutlu, yer yer yağmur ve sağanak yağışlı, rüzgar: doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde, dalga: 0,5 ila 1,0m; görüş: iyi, yağış anında orta. il merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklıklar; Bitlis 14, Muş 17, Van 16 ve Hakkâri'de 16 derece olması beklenmektedir. Bölgemizde kar örtüsünün bulunduğu yüksek, dik yamaçlarda, hava sıcaklıklarının artması ve kuvvetli rüzgarlarla beraber kar erimesi, çığ oluşma riski bulunmaktadır. Ulaşımda aksamalar, heyelan, kar erimesi sebebi ile meydana gelebilecek sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Bölgemiz genelinde beklenen rüzgarın güneyli yönlerden fırtına ve kısa süreli kuvvetli fırtına (60-80km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek; çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

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