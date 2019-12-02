Van’da jandarmadan kış lastiği denetimi

Van geneli ve Erciş ilçesinde jandarma ekipleri, "Kış lastiği" uygulaması kapsamında denetimlerine başladı.

Van İl Jandarma Komutanlığı trafik timleri, 1 Aralık 2019 günü "Kış kastiği" uygulamasının başlaması ile Van genelinde ve Erciş Şehirlerarası Otobüs Terminalinde denetim yaptı. 1 Nisan 2020 tarihine kadar devam edecek olan uygulamaya yönelik denetimlerin yoğun şekilde devam edecek. Jandarma; vatandaşların can ve mal güvenliği için ticari faaliyette bulunan araçların kış lastiklerini denetledi ve kış lastiği kullanımının önemi hakkında araç şoförlerini bilgilendirdi.

Kaynak: İHA