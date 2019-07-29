Van'da kaçak sigara ele geçirildi

VAN'ın Gevaş ilçesinde jandarmanın yol kontrolü sırasında şüphe üzerine durdurulan araçta, 150 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gevaş ilçesinde Van-Bitlis karayolu üzerinde oluşturulan kontrol noktasında şüphe üzerine bir aracı durdurup, arama yaptı. Aramada, 150 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili araç sürücüsü gözaltına alındı.

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DHA