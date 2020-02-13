Van'da kar kalınlığı 1 metreyi aştı, 687 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

VAN'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı, 1 metreyi geçerken, 687 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor. Kar yağışı ve sis yüzünden Van- Başkale yolundaki Güzeldere ve Kurubaş geçitleri ile Çaldıran- Doğubayazıt yolları, dün saat 21.00 itibarıyla trafiğe kapatıldı, valilik tarafından kriz merkezi kuruldu.

Van ve çevresinde etkili olan yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının 1 metreyi aştığı kentte, ilk ve orta dereceli okullar perşembe ve cuma günü için tatil edildi. 385 mahalle ve 302 mezra yolunun ulaşıma kapandığı kentte, Büyükşehir Belediyesi'nce zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması uyarısında bulunuldu. Kapanan mahalle ve mezra yollarının ulaşıma açılması için 250 iş makinesi ve 1000 kişilik personelle yoğun çalışma yürütülüyor.

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle görüş uzaklığının yer yer 2 metreye kadar düşmesi nedeniyle Çaldıran- Doğubayazıt yolu, Van- Başkale Güzeldere Geçidi, Van- Gürpınar Kurubaş Geçidi, dün saat 21.00 itibarıyla tehlike oluşturduğu için trafiğe kapatıldı. Yolların sabah saatlerinde de kapalı tutulduğu bildirildi.

KRİZ MERKEZİ KURULDU

Yoğun kar yağışı nedeniyle Van Valiliği'nce kriz merkezi kurdu. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez başkanlığında kurulan kriz merkezinde, il merkezi ve ilçelerde olası olaylar değerlendirilerek, anında müdahale edilecek. Kriz merkezinde Büyükşehir, Tuşba, İpekyolu, Edremit belediye başkanlıkları, AFAD, UMKE, Jandarma, Karayolları, İl Emniyet Müdürlüğü ve VEDAŞ'tan temsilciler, 24 saat boyunca görev yapacak. Bilmez, "Hayatı olumsuz etkileyen yoğun kar yağışı sonrası kriz merkezi oluşturduk. Vatandaşlarımızın zorunlu haller dışında trafiğe çıkmaması büyük önem arz ediyor. Çıkmak zorunda olan vatandaşlarımız, araçlarını kış şartlarına uygun hale getirsinler. Ayrıca yarın, vatandaşlarımızın ulaşımda özel araçları yerine toplu taşıma araçlarını tercih etmelerini istiyoruz. Özel durumu olan vatandaşlarımızın kriz merkezimize ulaşabilirler" dedi.

Mehmet Emin Bilmez, zor durumda kalanların valiliğe 0432 486 55 30, AFAD'a 122, Büyükşehir Belediyesi'ne 444 44 65, İpekyolu Belediyesi'ne 444 71 60, Edremit Belediyesi'ne 312 21 53 ve Tuşba Belediyesi'ne 214 00 90 numaralarından ulaşmalarını istedi.

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Kaynak: DHA