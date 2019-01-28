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Van’da kar yolu ulaşıma kapattı

Van'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanırken, Van-Bahçesaray yolu ulaşıma kapandı.

Van’da kar yolu ulaşıma kapattı

Van'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanırken, Van-Bahçesaray yolu ulaşıma kapandı.

Van'da akşam saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı ve tipi nedeniyle birçok köy yolu ulaşıma kapanırken, Van-Hakkari karayolu ile Çaldıran-Doğubayazıt karayolunda ise ulaşım güçlükle sağlanıyor. Van-Hakkari karayolu üzerindeki Güzeldere Geçidi'nde araçlar mahsur kalırken, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından da çalışmaların aralıksız yürütüldüğü belirtildi.

Öte yandan, Van-Bahçesaray karayolunun da ulaşıma kapandığı bildirildi.

Van’da kar yolu ulaşıma kapattı

Van’da kar yolu ulaşıma kapattı

Kaynak: İHA

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