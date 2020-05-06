Van'da karantinaya alınan 4 mahallede sağlık taraması sürüyor (3)

TAZİYE SAHİBİ VE KATILAN KAMU ÇALIŞANLARINA 22 BİN TL CEZA

Van Valiliği, Ortanca Mahallesi'nde kurulan taziye ile ilgili idari para cezası uygulandığını açıkladı. Valilik, vaka sayısının 15'e çıktığı mahallede taziye çadırı kurup yemek veren kişi ile taziyeye katılan 6 kamu çalışanına sosyal mesafeyi ihlal etmelerinden dolayı 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi gereğince toplam 22 bin 50 TL idari yaptırım cezası uygulandığını bildirdi.

Kaynak: DHA