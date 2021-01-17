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  3. Van'da kardan yollar kapandı! Hamile kadın mahsur kaldı!

Van'da kardan yollar kapandı! Hamile kadın mahsur kaldı!

Van'ın Muradiye ilçesinde, kar ve tipi nedeniyle yolun kapanması nedeniyle mahallede mahsur kalan hamile kadın 6 saat sonra kurtarıldı.

Van'da kardan yollar kapandı! Hamile kadın mahsur kaldı!

İlçeye 35 kilometre uzaklıkta olan Gültepe Mahallesi'nde doğum sancıları başlayan 28 yaşındaki Neslişah Fırtına yolun kardan kapanması nedeniyle zor anlar yaşadı. 

Genç kadının yakınları, yolun kardan kapanması nedeniyle hastaneye götüremeyince yardım talebinde bulundu.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen Muradiye Belediyesi karla mücadele ekipleri, 6 saat süren çalışmayla yolu açarak sağlık ekiplerinin mahalleye ulaşmasını sağladı.

Evde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla Muradiye Devlet Hastanesine kaldırılan Fırtına'nın, durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü
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