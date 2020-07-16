Van'da keşif uçağı düştü! 7 emniyet mensubu şehit oldu

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Van Hakkari Görev uçuşunda bulunan insanlı keşif uçağımız, maalesef Van Gevaş'ta bulunan Artos Dağı'na çarparak kırıma uğramıştır...Uçak içerisinde 2'si pilot, 5'i teknik personel olmak üzere, toplam 7 Emniyet mensubumuz Şehit oldu...Milletimizin başı sağ olsun..."

Ayrıntılar gelecek...