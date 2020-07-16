Van'da keşif uçağı düştü! 7 emniyet mensubu şehit oldu
İçişleri Bakanı Soylu, görev uçuşunda bulunan insani keşif uçağının Van Gevaş'taki Artos Dağına çarptığını açıkladı. Uçakta bulunan 2'si pilot, 5'i teknik personel olmak üzere toplam 7 emniyet mensubunun şehit olduğunu açıkladı.
Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Van Hakkari Görev uçuşunda bulunan insanlı keşif uçağımız, maalesef Van Gevaş'ta bulunan Artos Dağı'na çarparak kırıma uğramıştır...Uçak içerisinde 2'si pilot, 5'i teknik personel olmak üzere, toplam 7 Emniyet mensubumuz Şehit oldu...Milletimizin başı sağ olsun..."
Ayrıntılar gelecek...
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