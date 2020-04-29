Van'da kırmızı reçeteyle satılan 1000 hap ele geçirildi

VAN'da, kargo merkezine yapılan operasyonda, kırmızı reçeteyle satılan bin adet sentetik hap ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında, Tuşba ilçesinde bulunan bir kargo merkezine operasyon düzenledi.

Narkotik köpeği "Lisa" yardımıyla yapılan aramada, karton koli içerisinde kırmızı reçeteye tabi bin adet sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan H.T. ve B.A., sevk edildikleri adliyede mahkemece tutuklandı.

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Kaynak: DHA